Amatori Castelvetrano, oggi sarà ricordato il dottore Ninni Fiore a 21 anni dalla scomparsa

di: Redazione - del 2023-09-09

A 21 anni dalla scomparsa, gli Amatori Calcio di Castelvetrano, ricorderanno Innocenzo "Ninni" Fiore, il medico scomparso improvvisamente il 10 settembre 2002 a Senigallia, nel corso dell’annuale Seminario di Studi MCL. Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma del Presidente dell'Associazione Amatori Castelvetrano, Giovanni Sacco:

"Caro Direttore, quale Presidente dell' Associazione Amatori Calcio Castelvetrano, vorrei informarla che sabato 9 settembre 2023 nella consueta partita amatoriale che da qualche anno si gioca a Campobello di Mazara, sarà ricordata la figura del Dott. Ninni Fiore a più di vent'anni della sua scomparsa.

Parlare della figura professionale e umana del nostro amico Ninni qui sarebbe inappropriato e riduttivo tanto è stato il suo impegno nel campo medico e sociale per tantissimi anni a Castelvetrano. Noi lo ricorderemo perché Il Dottor Ninni Fiore ha coronato i sogni di noi allora "giovani calciatori" facendoci giocare su campi prestigiosi in erba vera come allo Stadio La Favorita di Palermo, al Provinciale di Trapani, al Municipale di Marsala, solo per ricordarne qualcuno.

Per noi poter calpestare l'erba vera di un campo di Calcio è stato un sogno sopratutto allora quando il nostro Paolo Marino era in terra battuta e molto polveroso. Per cui mi sia consentito Direttore, tramite la sua pagina, a distanza di tanti anni ringraziare e ricordare ancora Ninni Fiore.

Se gli Amatori continuano a divertirsi da oltre 25 anni ed a ritrovarci assieme è merito del nostro caro e stimato dottore e sabato lo vogliamo ricordare con affetto e gratitudine".