Folgore, le pagelle rossonere: Pizzolato salva, Fofana spreca

di: Redazione - del 2023-09-11

Finisce in parità l’atteso incontro al Paolo Marino di Castelvetrano che sanciva il ritorno della Folgore in Eccellenza e la prima volta dell’Accademia Trapani in questo importante campionato. Risultato sostanzialmente giusto in una calda domenica e con un fondo campo precario che ha finito per danneggiare soprattutto la squadra di casa.

Gli ospiti sono apparsi ben messi in campo, mentre la Folgore ha annaspato soprattutto nel finale e deve ringraziare l’ottimo Pizzolato che con due interventi ha salvato la sua porta. I padroni di casa privi del centrocampista Achur con Galluzzo in precarie condizioni fisiche, costretto ad uscire ad inizio di ripresa, ha sofferto la vivacità degli ospiti a centrocampo che hanno giocato una partita a viso aperto.

La gara nel primo tempo offre una forte emozione al 13’ quando a causa del terreno di gioco, per un retro passaggio di un difensore vede la palla sfuggire dai piedi di Pizzolato che per poco non porta in vantaggio gli ospiti. La gara offre capovolgimenti di fronte ma mancano vere azioni da rete e gli attaccanti rossoneri hanno pochi palloni giocabili.

Nel secondo tempo al quinto Murania fa gridale al gol ma il suo pallonetto con il portiere fuori dai pali finisce alto di poco. La Folgore preme e sugli sviluppi di un angolo al minuto 11 un difensore ospite salva sulla linea. L’Accademia che fa girare bene la palla con gli inserimenti veloci degli esterni ha una grossa doppia occasione al 17’ con Guaiana che d pochi passi calcia violentemente, ma Pizzolato para d’istinto e poi ancora sulla ribattuta e salva la sua porta. Calano i ritmi e la Folgore prova a far male con Fofanà che al 20’ di testa la mette fuori incredibilmente.

L’Accademia invece dopo questa occasione per i locali cresce capisce che può tentare di vincere la gara fa entrare Nolfo, mentre la Folgore imbottita di ragazzini stenta soprattutto a centrocampo, vero neo della squadra vista ieri, a contenere gli ospiti. L’Accademia brinda al suo primo punto nel campionato di Eccellenza, mentre la Folgore deve cercare sul mercato qualche elemento senior per fare la quadratura del cerchio, dove la difesa sembra già un buon reparto così come l’attacco anche se oggi (ieri per chi legge) ci sono stati troppi personalismi, ma alla prima di campionato tutto rientra nella norma.

Le Pagelle Rossonere

PIZZOLATO 7: salva il risultato con un paio d'interventi importanti ed il pubblico ringrazia. Con i suoi rilanci cerca di spronare gli avanti rossoneri a crederci di più.

CHIEFFO 6,5: Colombo da settimane lo mette dietro, lui che potrebbe essere a centrocampo l'uomo che manca. Non si risparmia e nella ripresa avrebbe anche la palla del possibile vantaggio.

MONTORI 6: esordio casalingo per il difensore argentino che dopo una partenza quasi impacciata prende via via confidenza tanto che nella ripresa con una paio d'interventi risolve situazioni pericolose.

TARANTINO 6,5: stringe i denti per essere in campo, l'esterno di sinistra della Folgore, nonostante la giovane età fornisce una prestazione sempre di livello.

BOTTARI 5: fuori corda l'argentino, fulcro del centrocampo rossonero, la sua condizione fisica è da rivedere, le sue imbeccate per gli avanti non si discutono ma fa fatica in mezzo al campo.

GIUFFRIDA 7: il centrale rossonero è uno di quelli che fisicamente sta meglio. Sbroglia matasse di pericoli è sempre reattivo e risulta sicuramente uno dei migliori in campo.

LUPO 5,5: se il servizio a Fofana fosse stato seguito dal goal, l'assist avrebbe cambiato il suo voto ma è apparso poco incisivo nella zona del campo in cui occorre a volte più testa che fisico.

BARGIONE 6: i guizzi del giovane calciatore rossonero si sono visti ma non sono mai stati continui. Nella prima frazione ha cercato di mettersi in mostra, il rischio di scomparire è alto.

FOFANA 5,5: la prima gara dopo lo stop imposto dal guaio alla caviglia. Non è al meglio ma quell'occasione di testa doveva sfruttarla pienamente.

GALLUZZO 5,5: altro calciatore che ha vissuto una settimana di noie fisiche. Ha cercato di lottare come suo solito, all'intervallo ha chiesto il cambio.

MURANIA 6: è uno di quei giocatori a cui piace di farsi le sgroppate palla al piede ma specialmente nel secondo tempo ha cercato forse egoisticamente l'assolo, si vede comunque che sta bene fisicamente.

MANNINA 5: il tecnico lo manda in campo nel mezzo, parte non male ma poi si perde in qualche appoggio sbagliato, cerca di recuperare ma senza riuscire nell'intento.

TOMASINO 5: doveva dare quella freschezza, che non è arrivata, in quel frangente in cui forse si poteva osare di più.

FUMUSO S.V.

ALL. COLOMBO 6 manda in campo un 4-3-3, in mediana l'assenza di Achour la soffre tanto. Le condizioni fisiche di Galluzzo, Tarantino e Fofana, non al meglio. E' la prima di campionato ma qualcosa dovrà sicuramente rivedere, magari assieme alla società prima che finisca il mercato.