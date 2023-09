Messina Denaro, peggiorano le sue condizioni di salute

di: Redazione - del 2023-09-11

Da qualche giorno sono sensibilmente peggiorate le condizioni di salute dell'ex superlatitante Matteo Messina Denaro, arrestato dopo quasi 30 anni latitanza lo scorso 16 gennaio, proprio quando si trovava presso la Clinica La Maddalena di Palermo dove era sottoposto ad un percorso chemioterapico.

Secondo quanto riportano le agenzie di stampa nazionali, Messina Denaro si sta sottoponendo a trattamenti "alla gestione del dolore, considerando lo stadio avanzato della malattia che affligge Messina Denaro, attraverso la somministrazione di farmaci che possano in qualche modo lenire la sofferenza e migliorare le condizioni generali dopo l'intervento subito".

Come si evince il 5 settembre scorso, Messina Denaro è stato trasferito dal reparto di terapia intensiva, dove era stato ricoverato per gestire i postumi di un intervento chirurgico, al reparto per detenuti allestito all'interno del nosocomio.