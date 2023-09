Incidente sulla Triscina-Marinella, auto si ribalta con a bordo due ragazze. Illese

di: Redazione - del 2023-09-15

Incidente automobilistico oggi sulla provinciale che collega Triscina a Marinella di Selinunte. A bordo dell'utilitaria che è si ribaldata, due giovani donne. Per fortuna solo qualche graffio e tanto spavento per le due ragazze che sono uscite dall'abitacolo in maniera autonoma.

Probabilmente in un momento di distrazione, l'auto sarebbe uscita dalla mezzeria e poi nel tentativo di riportare la stessa in assetto è avvenuto il ribaltamento dell'utilitaria.