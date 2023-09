Messina Denaro, i parenti al capezzale di Matteo, la figlia riconosciuta prima di aggravarsi

di: Redazione - del 2023-09-12

Emergono particolari sulla vita "privata" di Matteo Messina Denaro le cui condizioni di salute sono gravi ma non rischierebbe la vita nell'immediato come riportano i maggiori quotidiani nazionali. Nelle ultime ore i parenti intimi dell'ex superlatitante avrebbero reso visita a Matteo che si trova sottoposto presso una cella per detenuti nell'Ospedale de L'Aquila a terapie del dolore.

Lo scorso 8 agosto Messina Denaro subì un intervento per una occlusione intestinale che non ha nulla a che vedere con l'attuale aggravamento che riguarderebbe il tumore al colon, in uno stadio evidentemente avanzato, che lo affligge ormai da più di un anno. Secondo quanto riporta Repubblica, nella vita privata di Matteo, c'è una grossa novità rappresentata dal riconoscimento che lo stesso ex primula rossa ha fatto dinanzi ad un funzionario.

"... prima di perdere la lucidità in ospedale per la malattia che lo sta divorando ha firmato davanti ad un ufficiale di stato civile il riconoscimento della figlia Lorenza, nata 27 anni fa dalla relazione con Franca Alagna, di Castelvetrano. - come riporta Repubblica.it - L’incontro è avvenuto nelle scorse settimane prima che le condizioni di salute precipitassero..."