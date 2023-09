Folgore, mister Colombo: "Ci teniamo caro il punto conquistato, un grazie agli Ultras"

di: Redazione - del 2023-09-12

La nostra redazione ha ascoltato il tecnico della Folgore, mister Stefano Colombo, dopo l'esordio in campionato della squadra rossonera, domenica al Paolo Marino contro una coriacea Accademia Trapani.

"Grazie innanzitutto alla bellissima cornice di pubblico e in particolare agli “ultras” che hanno spinto la squadra per tutto il tempo alla ricerca della vittoria. - Ha esordito Stefano Colombo - L’obiettivo della vittoria non è stato raggiunto ma ci teniamo caro il punto conquistato. Il campionato di eccellenza in questi ultimi anni - ha proseguito il tecnico - si è livellato verso l’alto per la presenza nelle squadre di diversi giocatori stranieri che hanno alzato notevolmente le qualità tecnico tattiche. La Folgore ha lavorato tantissimo nel mercato e ancora è attenta alle occasioni che sì presenteranno prima della chiusura. L’obiettivo stagionale - ha concluso l'allenatore rossonero - che la società intende raggiungere è il mantenimento della categoria che la squadra cercherà di raggiungere quanto prima con tutte le proprie forze”.