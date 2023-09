Un giovane fantino castelvetranese sul podio nazionale, è Emanuele Ignoto dell'Equitazione Club dell'istruttrice Impallari

di: Redazione - del 2023-09-18

Sul podio nazionale un giovane fantino di Castelvetrano ai campionati italiani juniores di salto ad ostacoli, che si sono svolti ad Arezzo. Emanuele Ignoto, 14 anni, alunno del primo anno del Liceo Scientifico Michele Cipolla di Castelvetrano, che frequenta da circa 2 anni l'Equitazione Club di Castelvetrano e tesserato con la stessa sotto la guida professionale della sua istruttrice Vittoria Andrea Impallari che dichiara:

"Emanuele ha rappresentato la sua città con grande impegno e onore ottenendo un secondo posto, e il primo in Sicilia, in sella al suo straordinario San Moritz. Un cavallo di straordinaria predisposizione al salto ostacoli e difficilissimo da montare, infatti solo da qualche mese hanno raggiunto un affiatamento ed una intesa diventando un tutt'uno e si capiscono addirittura solo guardandosi negli occhi".

La sensibilità e la qualità di questo binomio ha destato grande attenzione anche tra i tecnici federali, e chissà che non venga chiamato a rappresentare l'Italia nei campionati europei e questo sarebbe il sogno del giovane studente ma non solo. La prossima settimana sarà impegnato alla finale del progetto: "Sport a Segesta”, dove è già primo in classifica,nella speciale categoria di appartenenza.

Emanuele Ignoto non si smentisce e va sul podio accompagnato dalla sua istruttrice Vittoria Andrea Impallari ricevendo la medaglia d'oro dalle mani del presidente della Fise Sicilia Fabio Parziano. Castelvetrano festeggia il suo giovane Junior che porta alto il nome della nostra città.