Nuovo codice della strada, "Alcol Lock", patente ritirata a vita e multe triplicate. Ecco cosa cambia

di: Redazione - del 2023-09-19

Presentato al Consiglio dei ministri il disegno di legge intitolato "Misure per la Sicurezza Stradale e Delega per la Riforma del Codice della Strada".

Di seguito un riassunto dell'inasprimento delle sanzioni e dell'introduzione di nuovi dispositivi.

Le regole per chi guida parlando al cellulare, senza l'utilizzo del viva-voce: sanzioni almeno tre volte più alte dai 422 euro ai 1.697 euro - In più sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi fin dalla prima violazione.

In caso di recidiva nel biennio, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi (già prevista dal codice vigente), si prevede il pagamento di una somma da 644 a 2.588 euro, oltre a una decurtazione dei punti dalla patente: 8 nell’ipotesi di prima violazione e 10 punti alla seconda violazione.

In caso di conducente in stato di ebbrezza alla guida o dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti: rischia la sospensione della patente fino a 3 anni. Per i recidivi, è vietato assumere alcolici prima di mettersi al volante: il limite di tasso alcolemico consentito si abbassa a 0 g/l, per tutti gli altri il limite è 0,5.

Sarà obbligatorio installarel’alcol-lock in auto: blocca il motore se rivela un tasso alcolemico sopra lo zero. Il costo dell'acquisto e del montaggio è a carico dell'utente.

Ergastolo della patente nel caso vengano commessi reati gravissimi mentre si guida, come la fuga dopo un incidente stradale. In caso di sospetto di assunzione di droghe è previsto il ritiro immediato della patente.