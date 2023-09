Riduzione ore di assistenza alunni con disabilità, centinaia di famiglie ed operatori Asacom non ci stanno!

del 2023-09-19

Domani 20 settembre centinaia di famiglie, operatori Asacom, manifesteranno davanti al Libero Consorzio Comunale di Trapani per contestare l’irregolarità della condotta del Libero Consorzio che ha ben pensato di ridurre arbitrariamente per l’anno scolastico 2023-2024 il numero di ore di assistenza all’autonomia e comunicazione agli alunni con disabilità riconoscendo il servizio per sole 18 ore settimanali contro le 24 o 32 previste nel Pei degli alunni.

La giustificazione di tale riduzione di ore nascerebbe a dire del Libero Consorzio da alcune note dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, soggetto titolare dell’erogazione del servizio nelle scuole secondarie di II grado, tramite delega della gestione del servizio ai liberi consorzi ed alle città metropolitane, che hanno determinato l’emanazione della nota n. 20730 del 18/07/2023 in cui il Libero Consorzio ha palesemente affermato che garantirà un

massimo di 18 ore di assistenza a tutti gli alunni.

E’ facile comprendere che la riduzione delle ore del servizio scaturisce dalla politica di risparmio posta in essere dall’amministrazione. Se nella giornata di domani non si troverà una soluzione e non verranno reintegrate le ore di assistenza le famiglie sono pronte già ad intervenire nelle aule giudiziarie con l’avvocato Mariachiara Garacci, genitore anche lei di una ragazzina con disabilità i cui diritti sono stati lesi al pari degli altri .