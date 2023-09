Santa Ninfa, i Giochi Antichi Siciliani alla Festa dell'Agricoltura del 24 settembre

di: Redazione - del 2023-09-18

I Giochi Antichi Siciliani rappresentano una delle sorprese che si terranno il prossimo 24 settembre 2023 in occasione della Festa dell'Agricoltura che dopo torna a Santa Ninfa dopo oltre trent'anni.

Verranno realizzati i seguenti giochi: la trottola, mosca cieca, gioco dei sacchi, tiro alla fune, 4 cantuneri, gioco della campana e il gioco del cerchio della bicicletta.

Possono partecipare tutti, dai più piccoli ai più grandi, nessuna iscrizione e nessun costo. Per info il numero 3297861835, l'organizzazione vi aspetta a Santa ninfa in via Pio La Torre domenica 24 settembre alla Festa dell’Agricoltura con i Giochi Antichi Siciliani.