Folgore indenne a Castelbuono, Colombo: "Gara bene interpretata"

2023-09-18

La seconda giornata del Campionato di Eccellenza ha fatto registrare il secondo pareggio a reti inviolate per la Folgore di Colombo. A fine gara abbiamo ascoltato il tecnico rossonero che sulla gara ha riferito la sua impressione.

"La partita è stata bene interpretata dai calciatori che hanno annullato ogni offensiva avversaria. Noi siamo cresciuti nell’arco dei 90 minuti provando a vincere, ma alla fine il pari è giusto. Anche in questa partita c’è mancato il gol, però per la seconda volta non subiamo ed il nostro portiere è stato inoperoso per quasi tutta la partita. Voglio elogiare il gruppo - conclude Colombo - perché si allena con professionalità e oggi chi non ha giocato ha sofferto e sperato con tutto il resto della squadra".