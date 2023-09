Ore di assistenza a disabili, "Siamo stati ignorati". Le famiglie annunciano ricorsi

di: Redazione - del 2023-09-20

Un nulla di fatto l'incontro che doveva chiarire la situazione legata alla riduzione ore di assistenza ad alunni con disabilità, che riguarda centinaia di famiglie ed operatori Asacom in provincia. Gli stessi genitori annunciano da lunedì ricorsi, affermando di essere stati totalmente ignorati.

Di seguito quanto affermato da alcuni rappresentanti dei genitori: "Ci siamo presentati come da programma alle ore 11 presso il Libero Consorzio comunale di Trapani per chiedere un incontro. La dirigente del servizio dott.ssa Verghetti era in Smart Working, la responsabile del servizio, dott.ssa Cantalicio era il ferie.

Abbiamo però ricevuto dal RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Novara, comunicazione che saremo convocati per mercoledì 27 settembre alle ore 10.00 presso gli Uffici del Libero Consorzio per trattare i temi che abbiamo posto in essere in ragione del disciplinare relativo alla erogazione del servizio Asacom per l'anno 2023/2024".