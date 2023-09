(VIDEO) Collaborazione ADLER Resort e Istituto Alberghiero, la preside: "Collaborazione interessante per il futuro studenti"

di: Redazione - del 2023-09-21

Interessante progetto ex alternanza scuola-lavoro denominato PCTO fra ADLER spa Resort e l’Istituto Alberghiero Virgilio Titone di Castelvetrano. Ai nostri microfoni il Dirigente Scolastico dell'Istituto castelvetranese, dott.ssa Rosanna Conciauro spiega l'importanza di questa collaborazione e come si può operare in sinergia affinchè la scuola possa essere la strada giusta per il futuro lavorativo degli alunni.

L'intervista alla Preside dell'Istituto Alberghiero "Virgilio Titone" di Castelvetrano, dott.ssa Rosanna Conciauro: