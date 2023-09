Inaugurata stamane la nuova aula presso la scuola “San Giovanni Bosco” di Selinunte

del 2023-09-22

Questa mattina è stata finalmente inaugurata una nuova aula presso la scuola “San Giovanni Bosco” di Selinunte. È stato un percorso pieno di ostacoli che dal Covid, alla guerra in Ucraina, ha fatto lievitare i costi ma questa amministrazione ha fatto il possibile per trovare i fondi necessari ed è felice di essere arrivata al traguardo. Questa mattina Il Sindaco Alfano, insieme agli Assessori Mandina e D’Agostino, hanno portato i saluti alla Preside Dott.Ssa Stallone, e a tutte le alunne e gli alunni che con tanta gioia hanno cantato e recitato per questo nuovo inizio. Auguri a loro e alle loro famiglie per questa nuova avventura.