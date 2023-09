Folgore, cresce l'attesa per il derby contro il Mazara di domani al Paolo Marino

di: Redazione - del 2023-09-23

E' tempo di derby già in Eccellenza, si ritroveranno domani Folgore e Mazara per una sfida che si preannuncia molto accesa, rivalità a parte, magari "affievolita" negli anni, perchè le due compagini arrivano alla gara ricercando la prima vittoria in campionato.

I rossoneri Colombo, reduci dallo 0-0 di Geraci contro il Castelbuono si sono allenati con intensità in settimana ed hanno disputato un allenamento congiunto con la formazione del Belice Sport che milita in Prima Categoria. Successo per 2-0 in virtù dei goal di Altieri, uno degli ultimi arrivati e di Pasquale Galluzzo.

L'ambiente rossonero si aspetta i tre punti da una Folgore ancora a secco di successo e sarebbe la giornata ideale visto che ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni. Colombo sta recuperando qualche acciacato, non sarà della gara Paolo La Francesca, il ragazzo trapanese vittima di una distorsione alla caviglia, dovrebbe tornare fra qualche settimana. Il difensore Giuffrida sembra aver recuperato da un problema fisico rimediato a Geraci e dovrebbe essere della partita. In avanti il tandem d'attacco composto da Murania e Fofana e con un Galluzzo che scalpita e dovrebbe giocare dietro le punte.

Probabile Formazione 3-4-1-2: Pizzolato, Chieffo, Giuffrida, Fumuso, Lupo, Bottari, Bargione, Tarantino, Galluzzo, Fofana, Murania. Allenatore Colombo.