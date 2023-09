La Folgore batte il Mazara, Fofanà il mattatore

di: Redazione - del 2023-09-24

Una doppietta di Fofanà regala alla Folgore di Colombo una preziosa vittoria nelle terza giornata del Campionato di Eccellenza contro il Mazara di Abbenante. Due squadre che sono sembrate simili sul rettagonolo di gioco, in alcuni frangenti quasi a specchio.

I rossoneri hanno avuto la meglio sui cugini perchè hanno sfruttato meglio le occasioni avute e come ha riferito il tecnico del Mazara Abbenante, la Folgore ha avuto un Fofanà in più. Anche un Pizzolato in più, portiere che non prendeva goal in campionato dal 12 febbraio 2023 in Gemini-Folgore 2-5 nello scorso campionato di Promozione.

Appuntamento domani con Commento e Pagelle su CastelvetranoNews.it