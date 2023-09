Matteo Messina Denaro è morto

di: Redazione - del 2023-09-23

249 giorni dopo l'arresto, Matteo Messina Denaro è deceduto all'Ospedale de L'Aquila dove si trovava in gravi condizioni da qualche settimana. L'ultimo bollettino, quanto riferito dall'Ansa, qualche giorno fa, riferiva di una situazione di coma irreversibile in cui versava Messina Denaro e la decisione relativa alla sospensione dell'alimentazione, in rispetto della volontà del paziente contrario alla forma di accanimento terapeutico.

Con la morte dell'ex Superlatitante si chiude definitivamente la pagina più sanguinosa della Cosa Nostra corleonese, che oltre 30 fa decise l'attacco diretto allo Stato, alle Istituzioni, non fermando la ferocia criminale dinanzi a vittime innocenti ed al patrimonio artistico del paese.

Negli ultimi giorni i familiari intimi dell'ex boss gli hanno reso visita presso l'Ospedale de l'Aquila, e sempre in quei giorni è stata resa nota la notizia del riconoscimento da parte dello stesso Matteo della figlia Lorenza, nata, in epoca di latitanza, dalla relazione con Franca Alagna. Altre notizie sono frequentemente rimbalzate, in particolare, su un altro figlio di Messina Denaro, le voci che corrono "parlano" di un secondogenito di nome Francesco, nato, presumibilmente fra il 1998 ed il 2002, da una relazione con una donna nel trapanese, pare di Partanna.

Dopo il suo arresto, avvenuto lo scorso 16 gennaio in via Lo Faso a Palermo, nei pressi della Clinica La Maddalena, luogo frequentato da Andrea Bonafede, alias Matteo Messina Denaro, per via del tumore al colon che lo ha colpito nel 2020, gli inquirenti hanno cercato, e continuano a cercare, di far luce sulla sua latitanza. Alcuni fatti sembrano davvero certi: per molto tempo ha vissuto a Campobello di Mazara, storica roccaforte del mandamento di Castelvetrano.

Interrogato per ore e ore ha dialogato con i procuratori di Palermo, ha risposto a domande inerenti ad importanti processi celebrati negli ultimi anni e riguardanti sodali a lui vicini. Ancora però quanto si aspettava dopo la sua cattura è rimasto "bloccato", come se si aspettasse qualcosa, chissà se la morte di Matteo Messina Denaro non sblocchi tutto ed apra la stagione della rivelazione dei misteri e dei segreti della sua trentennale latitanza, di chi lo ha foraggiato, favorito e protetto.