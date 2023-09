Morte Messina Denaro, le condoglianze sui social dividono la comunità

di: Redazione - del 2023-09-25

La notizia della morte di Messina Denaro ha fatto il giro dei social come era ovvio ma c'è un qualcosa che sta dividendo: tra i tanti commenti ci sono le condoglianze postate all'indirizzo dei familiari con tanto di scritta "riposa in pace". Commenti che non riguardano solo la comunità castelvetranese, sia chiaro, ma che stanno riscontrando parecchie critiche.

C'è chi scrive, "Sono schifato dai vostri commenti, non ci sono speranze, questo posto non cambierà mai, vergognatevi". Voi come la pensate?