Folgore-Mazara 2-1 Le pagelle rossonere

di: Redazione - del 2023-09-25

Vince la sua prima gara di campionato la Folgore di Castelvetrano di Mister Colombo e lo fa nel derby contro i cugini del Mazara, dando la sua prima soddisfazione ai propri tifosi e agli ultras. Una gara agonisticamente valida giocata su un terreno di gioco molto sconnesso che ha messo a dura prova le gambe dei giocatori. Del Mazara ci si aspettava di più, ma al di là della vivacità di Elamraoui e Gomes, i gialloblu hanno peccato in fase di finalizzazione anche per merito dell’arcigna difesa folgorina.

Di contro la Folgore che ha finito la gara con tanti juoniores ha saputo concretizzare le due importanti occasioni da rete finalizzate da un ottimo Fofanà e poi ha saputo stringendo i denti contenere le sfuriate dei canarini. Il primo sussulto arriva all’ottavo con una percussione di Elamraoui che con un tiro molto forte esalta la bravura di Pizzolato. Passano pochi minuti e su angolo battuto da Lupo perentorio stacco di testa di Fofanà per il vantaggio dei locali. La gioia dura appena due minuti e grazie ad un disimpegno errato della difesa locale arriva il pareggio del migliore degli ospiti al 17’ con Elamraoui che batte con un tiro secco Pizzolato.

La partita si ravviva con il Mazara che cerca il gol del sorpasso ma capitola ancora al 21’ sempre per opera dello sgusciante Fofanà, che sul filo del fuorigioco, parte da centrocampo e beffa il portiere con un pallonetto. Ancora pericoloso Fofanà al 28 ‘con il tiro di poco fuori. Al 34’ grande intervento di Pizzolato all’incrocio su tiro di Gomes, poi Murania poco dopo lambisce il palo.

Nel secondo tempo il Mazara su butta in avanti e al 12’ Lentini spizzica l’incrocio dei pali. Gli ospiti ci credono mentre la Folgore con i suoi giovani cerca di frenare l’avanzata dei canarini e nel finale Montori e Bargione nei sette minuti di recupero hanno delle ottime occasioni in contropiede per triplicare. Vince la Folgore con il cuore anche di Pasquale Galluzzo, davanti ad una buonissima cornice di pubblico della tribuna e dell'incessante sostegno degli ultras, ritornati in Curva Nord.

Folgore: Pizzolato, Chieffo, Achour, Tarantino, Bottari, Giuffrida, Lupo (79’ Montori), Fumuso, Fofana, Galluzzo (88’ Tomasino), Murania (54’ Bargione). A disp.: Billera, Sanci, Bussa, Altieri, Spanò, Mandalà. All. Colombo.

Mazara: Cassano, Benivegna, Priola, Barbieri, Baiata, Pirrello (58’ Gomes Nobre), Bari (73’ Aggio), Panzeri (58’ Marchese), Lentini, Elamraoui, Ricciulli. A disp.: Giacalone, Veltri, Calderone, Catinella, Koffi, Vellutato. All. Abbenante.

Arbitro: Carlo Aneli di Palermo

Assistenti: Francesco Camarda (TP) e Pietro Fardella (PA)

Marcatori: 12’, 22’ Fofana, 17’ Elamraoui

Ammoniti: Baiata (M), Priola (M), Billera (F), Montori (F), Elamraoui (M), Giuffrida (F).

Le Pagelle Rossonere

PIZZOLATO 8: subisce goal in campionato dopo 817 minuti d'imbattibilità, l'ultima marcatura subita il 12 febbraio 2023. Salva la sua squadra all'inizio e poi dopo il vantaggio. Numeri a parte, è uno dei migliori portieri siciliani del momento. PODEROSO.

CHIEFFO 7: gioca con razionicio, braccio di destra come ha fatto in questo inizio di stagione, un problema fisico lo poteva tenere lontano alla gara ma a stretto i denti ed ha dato tutto in campo. MILITARE.

ACHOUR 6,5: meglio sulla corsia a protezione che nel mezzo dove ha iniziato la gara, lui è un calciatore altamente duttile, un vero e proprio jolly che Colombo utilizza dove vuole. Non si tira mai indietro. SUDORE.

TARANTINO 6,5: meglio in altre circostanze, anche lui pian piano sta recuperando da due infortuni alle caviglie. Ha il merito di servire un assist a Fofana per il raddoppio. ATTENTO.

BOTTARI 6,5: Mauro è quel calciatore che divide i giudizi, un passo avanti rispetto alla gara di esordio con l'Accademia, due/tre giocate in mezzo al campo meritano applausi. IN CRESCITA.

GIUFFRIDA 7: ha il compito arduo di vedersela con Lentini, avversario ostico, attaccante di razza. E se la punta gialloblu sarà pericoloso solo da fuori area, il merito è del difensore catanese. SOLIDO.

LUPO 7: impiegato a destra e poi spostato a sinistra, fin quando al mister non serve in mezzo, Giovanni si mette a disposizione ed alla fine la sua prestazione è precisa senza sbavature. DISPONIBILE.

FUMUSO 6: macchia la prestazione con quell'errore che avvia l'azione del pareggio. A 19 anni poteva cadere nella trappola che una situazione puù generare, specialmente in "tenera" età ma ha carattere ed alla fine ha recuperato con una prestazione attenta. SFACCIATO.

FOFANA 8: si vede da subito che la noia alla caviglia è solo un brutto ricordo. Cerca di far salire la squadra e poi trasforma in oro i palloni calciati da Lupo e da Tarantino. Sfiora due volte il 3-1 prima con una acrobatica quanto difficoltosa rovesciata e poi involandosi sulla sinistra. Una doppietta contro il Mazara il tifoso rossonero difficilmente la dimentica. GIAGUARO NERO.

GALLUZZO 7: prestazione importante per il veterano calciatore rossonero, dalla sostituzione della scorsa partita alla gara di ieri sembrano passati secoli, invece contro il Mazara sfodera una gara di livello. PROPOSITIVO.

MURANIA 6,5: tanto movimento e qualche giocata, quando ha la palla giusta mette una botta che sibila il palo, sarebbe venuto giù lo stadio. Altro elemento importante dell'undici rossonero che fisicamente sta mostrando segni di crescita importante. VIGOROSO.

BARGIONE 7: entra nel vivo della gara, si mette nel mezzo a recuperare palloni su palloni poi quando ha lo spazio fugge verso l'area avversaria. Poteva fare il primo goal in rossonero. Elemento che farà parlare di sè. ECLETTICO.

MONTORI 6,5: due grandi occasioni da goal se le crea da solo, prima puntando sulla sinistra e poi accentrandosi in mezzo all'area. Peccato che gli manca il killer instinct. PRONTO.

TOMASINO S.V.

ALL. COLOMBO 7: vincere un derby dopo tanti anni per la sua squadra è un buonissimo risultato. Cambia molto rispetto alle due precedenti gare. La sua è una squadra che ha un'idea di gioco anche se dalla tribuna qualcuno ritiene che la palla andrebbe qualche volta spazzata. A parte tutto, 5 punti in 3 gare è un buon inizio. SOLERTE.