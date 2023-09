AVO Castelvetrano, importante incontro al Parco di Selinunte sulla prevenzione in campo oncologico

di: Redazione - del 2023-09-25

Convegno organizzato da AVO Castelvetrano presso il Parco Archeologico di Selinunte, che ha affrontato il delicato argomento della prevenzione in campo oncologico. Grazie al contributo di relatori d'eccezione, presenze di spicco nel campo dell'Oncologia, dell'Ematologia, della Psicologia e della Scienza della Nutrizione, è stato affrontato questo delicato tema con una visione a 360°.

La nota dell'Associazione: "Mattinata altamente formativa quella trascorsa ieri presso il Parco Archeologico di Selinunte, in occasione del nostro Convegno incentrato sulla prevenzione in campo onco-ematologico. Ringraziamo sentitamente il Direttore del Parco, Dott. Felice Crescente, che ci ha ospitato in questa cornice suggestiva.

Un enorme grazie ai nostri preziosi relatori intervenuti: Dott. Liborio Di Cristina, Dott. Vincenzo Leone, Dott.ssa Eliana Gucciardo, Dott.ssa Claudia Iacona, ed al nostro moderatore Dott. Vincenzo Agate.

Grazie di cuore al Sindaco Dott. Enzo Alfano ed al Vescovo di Mazara Mons. Giurdanella, grazie alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale di Castelvetrano, nella persona del Dott. Sandro Provenzano.

Siamo profondamente grati a Slow Food, rappresentata dalla Dott.ssa Rosa Alba Montoleone, ed a F.I.L.D.I.S., presieduta dalla Dott.ssa Barbara Vivona, per la preziosa collaborazione e per la sinergia nell'organizzazione dell'evento.

Grazie a FONDAZIONE CON IL SUD che ha permesso la realizzazione di questo magnifico evento ed all'HOTEL SUVAKI DI PANTELLERIA, nella persona del Dott. Andrea Oddo.

Infine, grazie mille a tutti i partecipanti ed anche ai tanti che hanno espresso parole di gratitudine per noi volontari di AVO Castelvetrano e di apprezzamento per il nostro operato: tutto questo ci sprona a fare sempre di più e sempre meglio".