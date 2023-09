Le tre più interessanti applicazioni industriali della canapa

di: Luca Beni - del 2023-09-25

Quando pensiamo alla canapa, la nostra mente spesso la relega a settori ben definiti: l’ambito ricreativo, nel quale è nota come una delle sostanze stupefacenti più presenti sul mercato illegale. Oppure la farmacopea, che da qualche anno assiste all’introduzione di medicinali a base di questa pianta per il trattamento di diverse patologie. O, ancora, il collezionismo di prodotti dedicati agli appassionati del settore, come i semi autofiorenti di Sensoryseeds, e-commerce specializzato nella vendita di questi articoli.

Questa percezione, seppur corretta in parte, rappresenta solo la punta dell'iceberg dei potenziali utilizzi della canapa. Nel seguente articolo esploreremo le applicazioni più interessanti di questa pianta nel settore industriale, evidenziando i vantaggi da essa offerti in questo campo.

La canapa nell’industria tessile

La canapa è stata utilizzata come fibra tessile per migliaia di anni. Documenti storici indicano, ad esempio, che in antiche civiltà, come quella cinese, questa pianta veniva impiegata per produrre corde e tessuti, apprezzati per la loro resistenza e durata nel tempo. Rispetto ad altre fibre, come il cotone, infatti, la canapa tende a conservarsi più a lungo e a resistere meglio all'usura, qualità che la rendono adatta per la produzione di vari oggetti, tra cui abbigliamento, tappeti e tende. Inoltre, il tessuto ottenuto a partire da questa pianta possiede una buona traspirabilità e proprietà

antibatteriche molto interessanti. Il metodo tradizionale di produzione del tessuto di canapa era molto laborioso e richiedeva una serie di passaggi piuttosto complessi. Con l'avvento della rivoluzione industriale e l'introduzione di nuove tecnologie, questo processo è stato meccanizzato, riducendo la necessità di lavoro manuale e aumentando

la produzione. Tuttavia, nonostante le innovazioni, la canapa ha iniziato a perdere popolarità a favore di altri tessuti, come il cotone, che erano più facili da produrre su larga scala.

Oggi, con la crescente consapevolezza dell'importanza della sostenibilità e dell'ambiente, c'è un rinnovato interesse per la canapa come materiale sostenibile. La produzione moderna di tessuto di canapa combina metodi tradizionali con tecnologie avanzate, offrendo un prodotto che è sia ecologico che di alta qualità. Dal punto di vista ambientale, infatti, la coltivazione di canapa presenta alcuni vantaggi: utilizza meno acqua rispetto ad altre colture come il cotone, può crescere senza l'uso di pesticidi e ha la capacità di eliminare le sostanze inquinanti dal suolo in cui viene coltivata.

La canapa come materia prima per l’energia

I semi di canapa possono essere processati per produrre biodiesel, mentre la biomassa derivante dalla pianta può essere utilizzata per ottenere etanolo e metanolo. Rispetto ai carburanti fossili, i biocarburanti a base di questa pianta tendono a rilasciare meno emissioni nocive nell'atmosfera, oltre a essere tecnicamente rinnovabili. In aggiunta a queste applicazioni, la biomassa di canapa, contenente una grande quantità di cellulosa, può essere sottoposta a pirolisi, un processo che trasforma la materia organica in gas, olio e carbonella attraverso l'azione del calore. I prodotti risultanti possono essere impiegati in vari modi, come la produzione di energia elettrica o l'alimentazione di motori.

In ambito energetico non può essere taciuta un’altra importante caratteristica della canapa: la sua capacità di assorbire CO2 doppia rispetto a quella degli alberi , contribuendo alla riduzione delle emissioni di carbonio nell'atmosfera. Questa particolarità, messa a confronto, invece, con il potenziale inquinante delle materie prime normalmente utilizzate per la produzione di energia, fa della canapa un’interessantissima alternativa per aumentare la sostenibilità anche in questo settore.

La canapa nell’edilizia

Negli ultimi anni la canapa sta trovando applicazione anche nel settore dell’edilizia, offrendo soluzioni alternative ai materiali da costruzione tradizionali. Uno dei principali prodotti in questo ambito è la canapa calce, ottenuto, per l’appunto, dalla combinazione di canapa, calce e acqua. Si tratta di un materiale leggero, ma resistente, che offre buone proprietà di isolamento termico e acustico e aiuta nel controllo dell'umidità all'interno degli edifici.

Per intenderci, un muro realizzato con canapa calce offre un'efficienza isolante superiore rispetto ai materiali comuni, regolando al contempo l’umidità e la temperatura interna grazie alle sue proprietà igroscopiche. Questo aiuta a creare spazi interni salubri e con un buon isolamento termico, evitando la formazione di condensa sulle pareti interne. La canapa calce, però, presenta alcune sfide in termini di resistenza al carico. Se sottoposto a pressioni eccessive, infatti, questo materiale poroso tende a comprimersi. Una pratica comune per sfruttare la canapa calce superando tale difetto è la creazione di blocchi densi, ma questo richiede l'introduzione di sabbia, influenzando negativamente le proprietà termiche dell'edificio e richiedendo più energia per la sua

fabbricazione.

Sebbene la canapa calce sia apprezzata per le sue qualità ecologiche e sostenibili, è essenziale considerare le sue limitazioni strutturali. Questo implica una riflessione ponderata durante la fase di progettazione se si decide di utilizzarla come materiale da costruzione.

In conclusione

La canapa si presenta come una risorsa poliedrica con potenziali applicazioni in diversi settori industriali. In campo tessile, la sua resistenza e durabilità sono ben documentate. Nel settore energetico, la canapa può offrire alternative rinnovabili e meno inquinanti rispetto ai combustibili fossili tradizionali. Nell’edilizia, infine, questa pianta offre soluzioni alternative ai materiali tradizionali, anche se presenta alcune sfide in termini di resistenza e applicazione. Al netto delle qualità positive della canapa, è essenziale considerare anche le sue limitazioni. La combinazione di metodi tradizionali con nuove tecnologie potrebbe essere la chiave per sfruttare al meglio

le potenzialità di questa pianta in vari settori.