Grosso albero pericolante al Parco delle Rimembranze, intervento dei Vigili del Fuoco

di: Redazione - del 2023-09-26

Ne avevamo parlato qualche giorno fa, su segnalazione di un nostro lettore, della pericolosità di un grosso albero all'interno della villa comunale Parco delle Rimembranze che sporgeva sulla via Vittorio Veneto. ( Leggi qui l'articolo de Il Lettore Scrive).

Su sollecito della Polizia Municipale sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castelvetrano per mettere in sicurezza il grosso albero pericolante. La zona è stata delimitata da transenne onde evitare ulteriori pericoli anche per la presenza nella via Vittorio Emanuele di rami che cadenti sulla strada.

Presenti alle operazioni il geometra del Comune Tommaso Concadoro e Francesco Mandina dell'Ufficio Tecnico.