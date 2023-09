Folgore, il dg Bonanno: "Emozionante vedere donne e bambini allo Stadio, ogni vittoria sarà fondamentale per il nostro progetto"

di: Redazione - del 2023-09-26

Folgore vittoriosa domenica nel derby contro il Mazara che si porta a 5 punti in classifica dopo tre giornate di campionato. Abbiamo avvicinato il Direttore Generale della società rossonera, Gianfilippo Bonanno per ascoltare il suo parere sulla vittoria.

Direttore, la prima vittoria stagionale della Folgore arriva in una sfida "storica"?

"Si abbiamo ottenuto i tre punti che sono fondamentali per chi come noi ha l'obiettivo di mantenere la categoria. La nostra è una squadra rinnovata, frutto di un nuovo progetto che si basa sull'inserimento nell'organico di molti under, basti pensare che dal primo minuto ne avevamo 5, Giuffida, Tarantino, Fumuso, Lupo e Murania. Vincere un derby è sempre bello ma la strada è ancora lunghissima. Dobbiamo crescere e migliorare in alcuni automatismi ed in qualche settore del campo".

Qualcuno in tribuna e sui social ha lamentato delle anomalie a centrocampo...

"Guardi la gara è stata disputata da entrambe le squadre a viso aperto, due moduli quasi a specchio, in mezzo il nostro mister ha apportato delle modifiche durante la gara, questo testimonia che ancora qualcosa da rivedere c'è, ma sinceramente pur non condividendo alcuni commenti, il tifoso che paga il biglietto va rispettato".

A proposito di tifosi, domenica una vittoria davanti ad un numeroso pubblico...

"Questo è un aspetto importantissimo, riportare pian piano gli sportivi allo stadio. Ho visto famiglie con bambini, donne e tante persone che da tempo non frequentavano il Paolo Marino. E poi il ritorno degli ultras in curva. Per questo la vittoria vale doppio. Se la Castelvetrano sportiva risponderà domenica dopo domenica aumentando l'affluenza, questo nostro progetto potrà crescere ancor di più".

Il mercato della Folgore è chiuso al momento, alla riapertura succederà qualcosa?

"Ripeto il nostro è un progetto avviato da qualche mese, conosciamo benissimo la situazione economica, siamo sempre attenti su possibili movimenti di mercato, non escludo operazioni alla riapertura. Certo sarebbe bello veder crescere il pubblico di settimana in settimana, questa iniezione di fiducia potrebbe fra l'altro portare nuova linfa alle casse societarie e magari poter guardare al mercato con qualche euro in più".

Il terreno di gioco del Paolo Marino non è ancora bello a vedersi...

"E' già un miracolo poterci giocare. La società ringrazia profondamente il lavoro di persone come Giuseppe Maltese, Rosario Sancetta e Nino Sinacori che spendono tempo e denaro e che sicuramente riusciranno a breve a migliorare le condizioni del campo".

Domenica in trasferta in casa dell'Aspra e poi il Marineo al Paolo Marino?

"Non ci saranno gare "abbordabili", viviamo di settimana in settimana, siamo consapevoli che possiamo attraverso il lavoro settimanale del tecnico e dei suoi collaboratori migliorare la condizione per affrontare ogni gara che sarà sempre una battaglia".