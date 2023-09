Folgore in casa dell'Aspra per continuare la serie positiva. Gara trasmessa in diretta live

di: Redazione - del 2023-09-30

Reduci dalla vittoria nel derby contro il Mazara, i rossoneri di Stefano Colombo, domani, sul terreno di gioco di Misilmeri, renderanno visita all'Aspra, neopromossa che non nasconde velleità importanti. La Folgore ed il tecnico hanno preparato bene la gara in settimana e vogliono tornare dalla trasferta aumentando la striscia positiva. Le notizie migliori arrivano da Galluzzo e Fofana che sembrano entrati nel viatico giusto, grande voglia di far bene anche per il castelvetranese Murania che vuole tornare alla rete dopo la doppietta in Coppa Italia contro lo Sciacca.

Dubbio di formazione per quanto riguarda Giuffrida colpito da un problema fisico. Il giovane difensore stringerà i denti per essere in campo. Potrebbe trovare spazio Antonio Altieri, uno degli ultimi arrivati in rossonero ha tanta voglia di dimostrare il suo valore e di mettersi a disposizione del gruppo. In avanti Galluzzo dovrebbe ruotare alle spalle del duo Fofana-Murania. Dopo la buona prova di domenica scorsa anche il castelvetranese Lupo pronto dall'inizio.

Intanto è cosa certa che la gara Aspra-Folgore di domani, a partire dalle 15:30, sarà mandata in onda ed attraverso la nostra pagina facebook verrà condivisa in diretta live. Si ringrazia la società Aspra per la gentile collaborazione.

Probabile Formazione 3-4-1-2: Pizzolato; Chieffo, Giuffrida, Fumuso; Achour, Altieri, Bottari, Tarantino; Galluzzo, Fofana, Murania. Allenatore: Stefano Colombo.