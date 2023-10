Una buona Folgore ottiene solo un pari, diverse le occasioni sprecate

di: Redazione - del 2023-10-01

Un'altra Folgore rispetto a quella vista nell'ultima trasferta in campionato, un altro 0-0 fuori casa ma questa volta sono i rossoneri a rammaricarsi per non aver ottenuto l'intera posta in palio. Diverse le occasioni create dalla Folgore, clamorosa l'ultima capitata sui piedi di Fofana che ha sprecato il match point.

All'attaccante rossonero è mancato il "killer Instict" di domenica scorsa e fa masticare amaro per una vittoria mancata di un soffio. Bene la prestazione di Antonio Altieri che ha mostrato un piglio importante nel mezzo del campo, giocatore che ha in più di un'occasione preso l'iniziativa per creare pericoli. La difesa, orfana dell'infortunato Giuffrida, ha retto benissimo con Montori nel mezzo.

Due punti persi ma l'imbattibilità mantenuta fa ben sperare per il futuro prossimo che vedrà domenica 8 ottobre al Paolo Marino, un Marineo reduce da una cinquina rifilata al Fulgatore.