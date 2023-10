Il Sit-In contro la mafia a Castelvetrano, scarsa la partecipazione

di: Redazione - del 2023-10-01

Un centinaio di partecipanti ieri ha preso parte alla manifestazione, un vero e proprio sit-in, nata su iniziativa dell'avvocato John Li Causi ed accolta dai sindaci di Castelvetrano e Campobello da subito. Hanno preso parte alcune associazioni e familiari di vittime innocenti di mafia.

Un grido unanime si è alzato al cielo dalla Villa Falcone-Borsellino di Castelvetrano, luogo simbolo della "legalità": "Prendiamo distanza da tutti quelli che qualche ora dopo la notizia del decesso di Messina Denaro hanno pubblicato messaggi di cordoglio al defunto ed ai familiari".

Questo in buona sostanza il messaggio che il Sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano ed il Sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, hanno lanciato ai presenti. Una risposta doverosa a quanti hanno, con le loro parole e con i loro commenti, ancora una volta buttato "fango" ad una comunità che negli anni è stata "tacciata" di convivenza e di connivenza con un personaggio che ha aleggiato per molto tempo sul territorio.

La partecipazione è l'unica nota dolente: l'assenza delle scuole e forse i pochi giorni di propaganda hanno influito sulla presenza di non più di un centinaio di persone. La scarsa affluenza potrebbe essere messa in risalto in maniera negativa e questo sarebbe il "danno dopo la beffa".