Castelvetrano, Sit-In della legalità domenica 1 ottobre presso la Villa Falcone e Borsellino

di: Redazione - del 2023-09-28

Qualche giorno fa, in redazione era pervenuta una lettera dell'avvocato John Li Causi rivolta alla città affinchè si muovesse per lanciare un segnale forte di legalità. Nella giornata di ieri i Sindaci di Castelvetrano e Campobello di Mazara hanno accolto l'iniziativa.

"Le civiche amministrazioni di Castelvetrano e di Campobello di Mazara, accogliendo le istanze spontanee pervenute dalle collettività castelvetranese e campobellese a seguito di un’iniziativa promossa sui social dall’avv. John Li Causi, sposano l’idea di tenere domenica 1 ottobre alle ore 11:00 presso la Villa Falcone e Borsellino in Castelvetrano, un sit-in per dare voce, ancora una volta, alla legalità ed all’impegno contro le organizzazioni mafiose".

Una breve dichiarazione del Sindaco Alfano: "Non potevamo far cadere nel vuoto una richiesta civica che auspichiamo interpreti la maggior parte dei nostri concittadini. Basterebbe venissero tutti quelli che stanno scaldando i motori per le prossime elezioni".