Raduno Guzzi, 30 settembre - 1 ottobre a Castelvetrano e Selinunte

di: Redazione - del 2023-09-28

Tutto pronto per il Guzzi day che si terrà il prossimo weekend. Di seguito la nota dell'organizzazione con il programma dettagliato.

"Quest'anno che stiamo ancora attraversando, è stato un anno per la provincia di Trapani ma anche e soprattutto per la Valle del Belice, un anno all'insegna della Moto Guzzi. Dopo che la casa madre ha mandato in onda su tutti i propri social gli spot pubblicitari girati in tutta la provincia, da San Vito lo Capo, Makari, Trapani fino a Selinunte, Valle del Belice, abbiamo avuto lo scorso 1,2,3 e 4 Giugno il raduno internazionale organizzato dal Moto Guzzi World Club e coadiuvato dai club Moto Guzzi Supporters trapanesi, The Bikers Clan e Aquile delle Cinque Torri, denominato VII Area Mediterranea e svoltosi nella città capoluogo Trapani toccando siti di enorme valore storico e culturale.

Nel week-end 30 settembre/1 ottobre ci appresteremo nuovamente a vedere scorrazzare nella valle del Belice, più precisamente con la tappa di domenica a Selinunte e la moto concentrazione di sabato pomeriggio in Castelvetrano Sistema Delle Piazze, queste storiche motociclette dall'iconico e glorioso brand che è Moto Guzzi.

Sicuri di portare momenti di mototurismo e visibilità ai nostri incantevoli luoghi, possiamo già raccontare di avere smosso la curiosità di centauri provenienti da tutta la sicilia e oltre, avendo anche prenotazioni da un centauro a bordo della sua Moto Guzzi che arriva direttamente dalla Svizzera.

Restate sintonizzati, enjoy to ride with Moto Guzzi".

Programma

SABATO 30 Settembre CASTELVETRANO c/o SISTEMA DELLE PIAZZE

ORE 16:00 ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI

ORE 18:00 degustrazione Pane Nero di Castelvetrano, motogiro

ORE 20:30 cena e balli in locale convenzionato, pernottamento libero nelle strutture a cura del partecipante.

- DOMENICA 1 Ottobre CASTELVETRANO c/o SISTEMA DELLE PIAZZE

ORE 9:00 ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI

ORE 10:00 gita al tempio, parco archeologico di Selinunte, Motogiro Panoramico

ORE 13:00 pranzo in locale convenzionato, saluti di rito.

INFO: Paolo 347 616 7515 (Castelvetrano) Peppe 388 182 1268 (Marsala)

Lorenzo 329 944 6657 (Trapani) Chicco 3284580788