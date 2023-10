Detenuti-Attori Carcere di Castelvetrano in "Shakespeare in 90 minuti", evento emozionante

di: Elio Indelicato - del 2023-10-03

13 attori per un giorno, che tolgono i panni dei detenuti e sotto la regia di Federico Brugnone portano in scena l'opera "Shakespeare in 90 minuti". Un evento, fortemente voluto dal Maresciallo Capo Giacomo Davide Bertolino della sezione di Polizia Giudiziaria e referente dello Sportello Anti Violenza della Procura di Marsala, davvero unico che a parte l'arte teatrale ha emozionato i presenti compreso il vescovo Mons. Angelo Giurdanella ed il Sindaco di Castelvetrano, Enzo Alfano.

Non solo momenti di puro teatro, tra gag e testi più o meno riadattati, ma anche l'emozione nell'intonare il famoso canto di Battisti e Mogol, "Il mio canto libero". A fare gli onori di casa il giudice del Tribunale di Marsala e Presidente della Sottosezione A.N.M., Fabrizio Guercio, apparso visibilmente emozionato per l'evento che lo stesso ha presentato.

Altro momento molto toccante, la lettura da parte del regista Federico Brugnone, di una lettera scritta da uno dei detenuti del Carcere del Castelvetrano.