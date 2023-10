1 chilo di cocaina lanciato dall'auto. Arrestato dai Carabinieri

di: Redazione - del 2023-10-04

Corrieri in trasferta nel trapanese a pochi giorni dall'arresto di due palermitani, un altro palermitano è stato tratto in arresto dopo che l'uomo si è reso protagonista di un episodio particolare all'alt intimato dai Carabinieri in servizio.

A soli due giorni dall’arresto dei due palermitani nella zona di Misiliscemi con a bordo 1 kgdi cocaina, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno arrestato un 54enne, anche lui palermitano, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, all’ALT intimato dai Carabinieri che stavano eseguendo un posto di blocco nei pressi dello svincolo autostradale di Fulgatore, avrebbe di colpo lanciato dal finestrino un borsello. I militari, notato il comportamento anomalo dell’uomo, provvedevano al recupero della borsa che al suo interno conteneva 1 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

All’esito dell’udienza di convalida il 54enne è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.