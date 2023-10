Manifestazioni antimafia, l’”allergia” dei castelvetranesi assenti tra negazionisti, delusi e "perseguitati". “Basta passerelle, voltiamo pagina

di: Redazione - del 2023-10-02

Castelvetrano raramente ormai trova unità di pensiero. Opinioni totalmente contrastanti, accuse e l'assenza completa di un senso di comunità, che un tempo fece grande Castelvetrano da un punto di vista economico e culturale, sono evidenti e fanno male. Da tempo sono facilmente intuibili un senso di esasperazione nel continuare a essere tacciati come mafiosi misto a negazionismo del fenomeno mafioso, disillusione verso lo Stato e le istituzioni e senso di abbandono.

Si può spiegare anche così la magra presenza di persone al sit-in tenutosi domenica mattina presso la Villa Comunale Falcone-Borsellino ed organizzato su iniziativa dell'avvocato John Li Causi ed accolto di buon grado dai sindaci di Castelvetrano e Campobello.

In tanti si sono chiesti perchè l'assenza della società civile ad un così importante evento seppur simbolico. Leggendo tra i commenti dei nostri lettori è possibile intuire cosa pensi il castelvetranese medio a torto o ragione.

Alla sottintesa domanda sono stati tanti i commenti ricevuti, tra questi, Sofia Quarrato: "Ma cosa volevate ottenere con questa manifestazione? Siamo stanchi di sentire no alla mafia ! Ebbene sì che ci dà lo Stato ? Solo tasse aumenti e ci ha portato all'elemosina".

"Fate una grandissima manifestazione per il caro vita, benzina alle stelle, bollette luce e gas stratosferiche, spesa raddoppiata se non triplicata! La gente è stanca di sentire Castelvetrano paese di mafia! La mafia e la gente onesta sono da tutte le parti, il commento di Vito Rossella.

Enzo Napoli ha postato il suo parere focalizzando la mancanza totale delle scuole: "Accidenti che grande affluenza di giovani e studenti! Ma dove erano gli studenti che vanno a migliaia al corteo o alla partita di calcio della legalità? Neppure l'ombra. Quindi presidi, organizzatori ecc. l'avete capito che gli studenti accorrono soltanto se c'è da fare un giorno di vacanza e della legalità non gliene frega niente? La prossima volta fateli rimanere in classe a studiare legalità".

C'è chi invece ha apprezzato la manifestazione come Toni Colaci: "Per essere una manifestazione spontanea, non organizzata, in una domenica mattina che sembrava di piena estate, la partecipazione è stata rappresentativa della parte di popolazione che non ci sta ad essere considerata sottomessa al fenomeno mafioso. Più che sufficiente per dimostrare che a Castelvetrano c’è una forte voglia di riscatto contro i pregiudizi che spesso vengono dalle Istituzioni, dalla Stampa nazionale ma anche da quella parte della popolazione che ancora non ha capito che la rivoluzione si fa partecipando e dimostrando di essere una Comunità, senza distinzione di censo e di appartenenza politica".

L'importanza delle manifestazioni che inneggiano alla legalità non va discussa ma, anzi, va esaltata e potenziata coinvolgendo nella vita quotidiana della città associazioni culturali, pro loco, tutti i club service, associazioni sportive e tante altre figure chiavi della nostra realtà castelvetranese.

Una società civile, specialmente come la nostra dovrebbe "utilizzare" questi momenti per porre distanze dalla criminalità e da tutto quello che ha afflitto il paese ma non può bastare. Ed è per questo che bisogna prendere atto di questo senso di "persecuzione" da parte dei castelvetranesi e provare a voltare pagina creando unità d'intenti, favorendo il volontariato (viste le scarse possibilità economiche) per cercare di ridare dignità a cimiteri, ville e non solo.

L'intervento di privati a titolo gratuito nella gestione anche del verde pubblico è inevitabile e può essere un punto di partenza verso un percorso di creazione di un senso di comunità (vedasi l'esempio del vicino comune di Menfi). Castelvetrano deve davvero voltare pagina e le prossime elezioni sono un passaggio fondamentale nell'auspicata direzione del cambiamento della cultura e del modo di vivere.

Di sit-in partecipati contro la mafia ma anche in favore dell'Ospedale Castelvetrano ne ha bisogno e se il nostro Ospedale oggi è ancora in vita (seppur in parte depotenziato negli anni) è grazie ad uno storico corteo in cui Castelvetrano gridò a voce alta e con tantissimi partecipanti il diritto ad una struttura sanitaria che abbracciasse il belicino e che vedesse la sua base a Castelvetrano. E allora guardiamo al passato per riprenderci il futuro.