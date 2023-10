Folgore, Colombo: "Siamo in crescita, la spinta del nostro pubblico fondamentale per i nostri obiettivi"

di: Redazione - del 2023-10-03

(ph. asdfolgoreOfficial su concessione)

La Folgore è in crescita e questo è un dato di fatto che gli uomini di Colombo hanno fatto vedere sul campo di Misilmeri al cospetto dell'Aspra domenica scorsa. Con una maggiore cattiveria sottoporta, i rossoneri potevano tornare a casa con l'intera posta palio.

Di questo avviso è anche il tecnico della Folgore, mister Stefano Colombo che ha rilasciato questa dichiarato alla nostra redazione: "La prestazione contro l’Aspra fuori casa certifica la crescita della squadra, il rammarico per non aver vinto è tanto, la vittoria l’abbiamo cercata dal primo minuto. La Folgore - prosegue Colombo - con una rosa rinnovata al 90 per cento cresce di partita in partita. Però per raggiungere l’obiettivo della salvezza - conclude l'allenatore rossonero - abbiamo bisogno della spinta del nostro pubblico, il 12esimo giocatore che fa la differenza".