Castelvetrano, aggredisce titolare di un Tabacchino che gli nega di bere senza pagare. Uomo immobilizzato dai Carabinieri

di: Redazione - del 2023-10-04

Nelle vicinanze del semaforo che collega via Partanna con via Minghetti e via Quarto, i testimoni hanno visto scene da film, i Carabinieri della Caserma di Castelvetrano hanno immobilizzato un ragazzo il quale, a quanto pare, "accecato" dalla rabbia per aver ricevuto un diniego alla richiesta di poter bere senza pagare ha inveito contro il proprietario del Bar Tabacchi. All'ennesimo diniego ha iniziato a danneggiare tutto quanto si trovava davanti agli occhi. Sono intervenuti anche forze dell'ordine in borghese.

Il traffico all'improvviso si è fermato con l'arrivo di una volante dei Carabinieri e di una pattuglia "in borghese".