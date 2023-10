Crolla il tetto della Chiesa della Catena, Ministero stanzia milioni per le Chiese Itria e Carmine

di: Elio Indelicato - del 2023-10-05

(ph. Ph. Enzo Napoli)

Si apre dopo circa trent’anni il portone della Chiesa della Catena, ma solo per contare i danni, per la quasi caduta totale del tetto. Arrivano intanto da parte del Ministero degli Interni due importanti finanziamenti per la Chiesa del Carmine e per la Chiesa dell’Itria, quella contigua al vecchio ospedale di Castelvetrano.

Le maestranze intervenuti nella via Denaro, che entravano ed uscivano con le classiche carriole piene di materiale, avevano dato la buona speranza ai pedoni e ai fedeli che percorrevano la strada, che fossero iniziati i lavori di recupero del monumento.

L’arciprete Don Giuseppe Undari chiarisce la verità dei fatti: "Purtroppo buona parte del soffitto è crollato e grazie a delle offerte dei fedeli e della stessa Chiesa abbiamo rimosso il materiale caduto. Speriamo presto di redigere un progetto di recupero della Chiesa e chiedere un finanziamento con i proventi dell’otto per mille".

"L’edificio si trova dietro gli uffici della biblioteca comunale. La Chiesa, ricorda Francesco Calcara, è stata costruita alla fine del XV sec. col titolo dei Santi Filippo e Giacomo. Nel 500 vi fu introdotto il culto della Madonna della Catena. Ritenuta senza alcun fondamento prima matrice di Castelvetrano, era il punto di riferimento del popoloso quartiere della Bianca. Venne rifabbricata nelle attuali forme ai primi del 600. Conserva un bel soffitto ligneo a capriate, attualmente ancora visibile".

Gli storici Francesco Calcara, Aurelio Giardina la descrivono nel loro libro, così come alcuni scatti immortalati da Enzo Napoli, la ritraggono in splendido stato alla fine degli anni settanta. Con alcuni dipinti di cui due, ricorda Nino Centonze, portati, prima che si rovinassero, presso la Chiesa della Salute opere di Luigi Maniscalco, attivo a Castelvetrano fino agli anni sessanta e che dipinse su cartone Santa Rita da Cascia e Santa Margherita Maria Alacoque.

Intanto si apprende che il Ministero dell’Interno ha stanziato circa un milione e trecento mila euro per la Chiesa dell’Itria vandalizzata nei decenni e quella del Carmine, entrambe di proprietà del Fec. In quest’ultima Chiesa ci sono danni importanti,dopo un lungo intervento conservativo avvenuto nel 1999 ad opera dell’Impresa Durante Pietro di Santa Ninfa per un importo allora di circa 600 milioni di lire. Li i danni da infiltrazione sono causati dall’attigua diruta ex caserma dei Carabinieri sempre di proprietà dello Stato, come dire “due Stati”, che tra loro non parlano.

La Chiesa era stata, sotto la sindacatura Errante, affidata al Comune che si sarebbe dovuto sobbarcare le spese di intervento per il ripristino della parte crollata delle cripte, le cui piogge hanno particolarmente rovinato la Cappella della Maddalena.