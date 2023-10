Giovane castelvetranese a Bologna salva da una violenza sessuale una donna

di: Redazione - del 2023-10-06

La giovane ventottenne castelvetranese, Giulia Leone, la notte del 28 settembre scorso, a Bologna nei pressi di piazza Verdi, ha salvato da una violenza sessuale una donna, avvicinata da due quindicenni e poi aggredita. Giulia Leone non ha esitato alla vista della scena ad intervenire mettendo in fuga i giovani che sono stati rintracciati e condotti presso l'Istituto minorile con la grave accusa di violenza sessuale in concorso.

La giovane castelvetranese, da 7 anni vive a Bologna, ha raccontato l'accaduto al Corriere della Sera: "Ero uscita con amici e stavo tornando a casa, camminavo in direzione stazione. Ho visto due ragazzi dimenarsi nelle piante davanti a un ristorante, tra via delle Belle Arti e via delle Moline. Non avevo capito che stavano bloccando una persona sotto di loro. Mi sono avvicinata a guardare con paura, poi ho sentito la ragazza e sono intervenuta. Ho urlato, mi sono fatto coraggio e li ho spinti via. Uno dei due non voleva saperne di lasciarla andare. Quando hanno capito che stavano arrivando altre persone sono scappati.

"La vittima era sconvolta. L'ho rivestita e consolata. Piangeva, voleva che chiamassi il suo compagno ma non aveva il coraggio di parlare. Lui è stato molto sensibile, ci ha aiutato a tranquillizzarla. Poi mi sono assicurata che tornasse a casa".