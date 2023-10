Folgore, domani al Marino arriva il Marineo. Giuffrida recuperato, Murania a caccia del goal in campionato

di: Redazione - del 2023-10-07

Settimana di lavoro per la Folgore di mister Colombo, giorni che sono serviti al recupero di qualche acciaccato, grazie al supporto del prezioso Giuseppe Scianna. Dopo l'assenza di domenica scorsa, tornerà sicuramente il centrale difensivo Maurizio Giuffrida reduce da un problema fisico ed in avanti scalpita alla ricerca del primo sigillo in campionato, il castelvetranese Baldo Murania.

Al Paolo Marino arriverà il l'Oratorio San Ciro e Giorgio Marineo, squadra tosta che ha ottenuto 4 punti in classifica ed è reduce dal pokerissimo inflitto al Fulgatore. Colombo con il suo staff ha lavorato in vista della gara di domenica dinanzi al pubblico amico. Ieri ai nostri microfoni, il presidente della Folgore, l'avvocato Giuseppe Indelicato ha ringraziato il pubblico ed i tifosi che iniziano ad aumentare di domenica in domenica e questo è un bel segnale che la Castelvetrano sportiva da alla società che affronta un campionato dispendioso di risorse economiche ed organizzative.

Il fattore "pubblico" potrebbe rappresentare per i rossoneri una costante fondamentale per la conquista di punti decisivi per l'obiettivo che è quello di mantenere la categoria. Dopo il Marineo, la Folgore andrà a Casteldaccia prima di un tour de force che vedrà i rossoneri affrontare Sciacca, Pro Favara e Mazara 46.

Probabile formazione 1-3-4-1-2: Pizzolato; Chieffo, Giuffrida, Montori, Achour, Altieri, Bottari, Tarantino; Galluzzo; Fofana, Murania. Allenatore: Stefano Colombo