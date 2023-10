Tornano "liberi" gli animali del Parco Fattoria di Filippo Carimi di Castelvetrano

di: Elio Indelicato - del 2023-10-05

La sezione Riesame del Tribunale di Trapani, con propria ordinanza ha disposto il dissequestro di alcuni animali ritenuti specie protetta. Lo scorso cinque agosto su segnalazione del personale del Wwf, gli agenti del Nucleo Cites dei Carabinieri di Trapani avevano effettuato un primo intervento chiedendo al titolare i documenti su alcuni animali che, secondo una interpretazione della normativa in materia non potevano trovarsi al’interno della Parco Fattoria, dove comunque gli animali, era stato scritto, godevano tutti di buona salute.

Successivamente a seguito di un ulteriore controllo per la visione di documenti, non arrivati pare in tempo, il Gip del Tribunale di Marsala,convalidava il sequestro preventivo di un pappagallino in gergo Rosella orientale, di due mufloni, 4 daini,otto cinghiali e due istrici, per quest’ultimi lo stesso Filippo Carimi aveva da tempo presentato una denuncia alla Polizia Municipale di averli trovati, probabilmente abbandonati da qualcuno.

Gli animali secondo il provvedimento di sequestro costituivano "pericolo per la salute e l’incolumità". L’avvocato Ferdinando Giannilivigni di Castelvetrano fa presente che: "Il corpus normativo cui fare riferimento al fine di accertare se una determinata specie di animali è ritenuta meritevole di tutela, al fine di evitarne lo sfruttamento e la vendita illegale è il Regolamento CE N.388/97 ,poi integrato e modificato dal Regolamento della UE 2923/966 e di altri interventi, sui quali ci siamo basati per dimostrare la legittimità dell’operato del mio assistito".

Restano ancora da definire la posizione di due canguri e due mufloni da anni ormai ospiti della struttura per i quali la difesa già ha in programma la nomina di un esperto che possa certificare che proprio la specie di questi due animali, non fa parte di quelli protetti e non importabili.

Filippo Carimi conclude: "Il fatto che era stato certificato all’atto del sequestro, che gli animali godevano ottima salute, mi ha tranquillizzato. Speriamo di programmare le attività didattiche con la scuola e pensare anche al presepe vivente animato con i mie animali, che ha avuto negli anni tanto successo nella mia tenuta di contrada Fontanelle".