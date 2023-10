Castelvetrano, va in banca a prelevare e resta bloccato dentro. Intervengono i Vigili del Fuoco

del 2023-10-07

Si reca a prelevare presso lo sportello automatico di Banca Intesa a Castelvetrano e rimane bloccato dentro i locali esterni della banca sita in Piazza Matteotti dove si accede inserendo la carta. A restare intrappolato, fino all’arrivo dei vigili del fuoco, un operatore del 118. È stato utilizzato un cuscino verter per aprire la porta senza creare danni e “liberare” così l’uomo. Pare che la porta sia rimasta bloccata per un probabile calo di tensione elettrica. Tutto risolto nel giro di pochi minuti ma anche un po’ di apprensione per l’avventore della banca che ha poi ringraziato i Vigili del Fuoco per il pronto intervento.