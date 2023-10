Castelvetrano Rinasce chiama a raccolta tutte le associazioni sportive cittadine

di: Redazione - del 2023-10-09

Il movimento politico cittadino Castelvetrano Rinasce organizza nei prossimi giorni un appuntamento chiamando a raccolta tutte le associazioni sportive che operano nel territorio castelvetranese.

Castelvetrano Rinasce invita tutte l'associazioni sportive per qualsiasi categoria a un incontro per parlare dello sport a Castelvetrano e per confrontarsi sul futuro sportivo della ns città.

L'incontro si terrà presso la sede di Castelvetrano Rinasce (Ex Olivetti ) sita a Castelvetrano nella Via Virgilio Titone giorno 12 Ottobre alle ore 19:00.

Per info o chiarimenti potete contattare i referenti di Castelvetrano Rinasce o scrivere un email a [email protected]