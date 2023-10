Commento & Pagelle Folgore-Marineo 1-0 , il sussulto all'ultimo secondo di Fofana vale tre punti fondamentali

di: Redazione - del 2023-10-09

La Folgore all’ultimo respiro trova la zampata vincente di Fofana e porta a casa tre punti preziosissimi mantenendo l’imbattibilità. A fine gara lo stesso allenatore folgorino Colombo, ha detto a chiare lettere che il risultato più giusto sarebbe stato quello di parità”, ma nel calcio vince chi segna e con un pizzico di fortuna i tifosi ed i giocatori festeggiano la vittoria. Non è stata una bella gara soprattutto nel primo tempo, quando le due squadre sembrava giocassero a ping-pong non riuscendo ad imbastire trame di gioco.

Non è mancato l’agonismo soprattutto negli ospiti che si sono difesi con ordine non disdegnando di tentare il colpo a sorpresa. Ci vuole un grande Pizzolato al 65esimo a neutralizzare l'occasione creata da D'Agostino. Da quel momento i rossoneri hanno un sussulto di orgoglio e tentano di riversarsi nella metà ospite.

La Folgore punta sulla velocità di Bargione e dei nuovi entrati Lupo e Galluzzo e così quando la partita sembrava incanalata sul risultato ad occhiali, al 96’ Galluzzo fugge sulla sinistra mette la palla al centro nell’area piccola, dove c’è Fofana che addomestica la palla e la scaglia in rete tra l’esultanza dei tifosi. Poi solo trenta secondi per il triplice fischio finale del buon arbitro di Agrigento.

IL TABELLINO di Folgore-Oratorio San Ciro 1-0 (96’Fofana)

Folgore: Pizzolato,Chieffo,Giuffrida,Montori,Bottari,Tarantino,(10’ st Galluzzo), Bargione, Achour, Fofanà, Altieri(20’ st Lupo),Murania (35’ st Tomasino).

A disposizione: Ignoto, Mandalà, Spanò, Ciolino, Bussa, Fumuso. Allenatore Colombo.

Oratorio San Ciro Marineo: Sendin, Mantegna, Zerillo, Ndumu, Lo Porto, Maggio, Morana, Di Peri, De Luca (44’ st Barone), D’Agostino, Sannasardo (21’ st Taibi). A disposizione: Pasaro, Maietta, Amodeo, Ribaudo, Cento, Nunes. Allenatore Vigneri.

Arbitro: Aquilina (Agrigento)

Assistenti: Ditta (Marsala) - Milioto (Agrigento)

Note: espulso al 39’ st Morana, ammoniti Bottari, Achour, Morana, De Luca.

Le Pagelle rossonere

PIZZOLATO 7: un goal preso in cinque gare, la migliore difesa nei due gironi di Eccellenza, gran merito è di Re Giorgio, che all'occorrenza quando chiamato in causa regala interventi provvidenziali a tutti, pubblico compreso. SICUREZZA.

CHIEFFO 6: solita gara di temperamento, grande sacrificio nel saltare di testa e sbrogliare situazioni che difensivamente possono creare difficoltà. Fisicamente è un giocatore che da buone garanzie al reparto. COSTANTE.

GIUFFRIDA 6: reduce da uno stop per un guaio fisico si riprende il ruolo di centrale disputando una gara accorta e senza sbavature. E' un under di affidamento. SICURO.

MONTORI 6: parte lento ma pian piano si mette a disposizione dei suoi sul versante sinistro della difesa a tre. Ha un bel sinistro che in impostazione non è male. DIESEL.

BOTTARI 5: primo tempo al di sotto del suo livello, sembra quasi "claudicante" e perde palloni importanti nella zona nevralgica. Nella ripresa si vede qualche miglioramento ma troppo timido. Da uomo al centro della squadra ci si attende molto di più. DA RIVEDERE.

TARANTINO 5,5: non il solito apporto alla gara, a destra impiegato sembra poco lucido rispetto alle altre partite in cui ha fatto vedere tutto il suo talento. Una gara storta può capitare anche perchè Giuseppe ha stoffa e già dalla prossima tornerà ai suoi livelli. TIMIDO.

BARGIONE 6: da un giocatore dal suo estro e dal suo dinamismo il pubblico si attende sempre la giocata, si perde nel grigiore del primo tempo, da esterno tenta la sortita. Il giovane è luce e ieri la luce è stata coperta. CHIAROSCURO.

ACHOUR 6: se non fosse per quelle rimesse laterali sbagliate, poteva essere il migliore dei rossoneri. Corre e lotta sempre e dovunque. Un elemento di affidamento ma deve migliorare qualcosa, ad esempio le rimesse. Non si risparmia e lotta. IMPEGNO.

FOFANA 7: non è stata una grande gara per l'avanti rossonero, gioca molto spalle alla porta ma si sa che nel calcio tutto può cambiare in un solo istante. Minuto 96, i mugugni in tribuna aumentano ma quando si sistema la palla per il vantaggio, il pubblico accoglie la terza detonazione della stagione. Basta poco ed il Marino è tutto ai suoi piedi. DECISIVO.

ALTIERI 5: sarà stata l'emozione ma il calciatore all'esordio da titolare davanti al suo pubblico stecca. A volte lezioso, si va ad affossare tra i meambri della difesa avversaria senza sfruttare il talento che ha. Un passo indietro rispetto alla precedente gara, diamoli il tempo. RIMANDATO.

MURANIA 6: un paio di spunti importanti, ha tanta voglia ma è poco servito a dovere dai compagni. L'opaca prestazione della squadra lo penalizza. Le potenzialità sono sotto gli occhi di tutti e prima o poi le metterà a sostegno della Folgore. SPUNTATO.

GALLUZZO 6,5: entra nella ripresa quando bisogna andare avanti alla ricerca del goal nonostante la prova incolore della squadra. Ha quel lampo che permette a Fofana di far esplodere il Marino. PROPIZIO.

LUPO 6: subentrato a 25 minuti dalla fine si mette nel mezzo a cercare soluzioni per oltrepassare il muro ospite davanti al portiere. VOGLIA.

TOMASINO s.v.

COLOMBO 7: le sue scelte o non scelte sono state criticate da alcuni, ma se ha fatto entrare Galluzzo che fornito l'assist vincente ed ha tenuto Fofana in campo, il merito è anche suo. VISIONE.