Castelvetrano, scarpe appese sui cavi di luce, lo Shoefiti ed il suo significato inquietante

di: Redazione - del 2023-10-09

Non è passata inosservata la fila di scarpe appese sui cavi di luce presenti nella zona artigianale di Castelvetrano. Sui social alcuni utenti hanno riportato la curiosità e cercando sui motori di ricerca, il significato della presenza della scarpe presenta una sorta di inquietudine per quello che rappresenta in alcuni paesi.

Negli Stati Uniti infatti le scarpe appese sui fili possono rappresentare due segnali di "avviso", il primo presenza di luoghi di spaccio di droghe ed in particolare di crack, sostanza stupefacente ormai di gran uso e consumo. Altro segnale è commemorativo: infatti, le scarpe sui cavi per la morte di un membro della banda.

In Europa la pratica della scarpe appese è una sorta di graffito tanto che prende il nome di Shoefiti e non pare avere significati di conflitto, come l'avvicinamento delle nozze o anche per la fine di un rapporto sentimentale.

Shoefiti è un termine che si riferisce alla pratica di legare tra loro i lacci di due scarpe e di scagliare queste ultime in aria, in modo da farle restare appese ai cavi delle linee elettriche o telefoniche.