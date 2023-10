Expò Casa: ecco tutto il programma degli eventi dal 13 al 15 ottobre

di: Redazione - del 2023-10-09

Il programma definitivo completo di Expò Casa, una serie di eventi che avverranno da venerdì 13 ottobre fino a domenica 15 ottobre.

Venerdì 13 Ottobre

16:00 - 22.00 Inaugurazione Fiera e apertura stand

espositivi

17:00 EVENTO - Seminario moderato da CNA Trapani

"Le opportunità della finanza agevolata per le imprese in Sicilia"

Sabato 14 Ottobre

10.00 - 22.00 Apertura stand espositivi

09.30 - 13.30 EVENTO

Seminario "Brevetti e opere dell'ingegno"

A cura di Alcamo Città Hub - Progetto CO.ART

17.00 EVENTO - La casa in condominio: dagli obblighi di legge alle regole di buon vicinato

A cura del Geom. Giuseppe Cavarretta - Amministratore

Condominiale

18.00 EVENTO - Come finanziare la tua casa: requisiti e step per la richiesta del mutuo

A cura del Dott. Nicola La Rocca - Responsabile area Crediti

Banca Don Rizzo

Domenica 15 Ottobre

* 10.00 - 22.00 Apertura stand espositivi

* 11.00 EVENTO

Costruire ed abitare. La sinergia tra ingegneria ed architettura per il vivere contemporaneo

A cura dell'Ing. Sandro Viola e dell'Arch. Marina Viola - 3V STUDIO

17.30 EVENTO

Come nasce la tua casa: dalla progettazione all'arredo. A cura dell'ing. Giovanni Bongiovanni