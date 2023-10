Cimitero Castelvetrano, impegno straordinario della Sager, operai al lavoro

di: Redazione - del 2023-10-10

L'azienda Sager con un impegno straordinario ha dato il via all'opera di pulizia all'interno del Cimitero di Castelvetrano. Da ieri gli operai dell'azienda di raccolta dei rifiuti sono impegnati alla discerbatura ed alla raccolta di rifiuti che da settimane invadono il Cimitero della città.

Un lavoro che sicuramente servirà per sistemare per qualche tempo il luogo sacro ma in tanti si chiedono perchè non esiste un'opera periodica di manutenzione e pulizia.