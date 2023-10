Castelvetrano, assegnati quasi 20 mila euro per la "buona" raccolta differenziata

di: Redazione - del 2023-10-13

L'Amministrazione Comunale informa che a seguito del superamento della soglia del 65% di raccolta differenziata, con Decreto Assessoriale nr. 427 del 27 settembre 2023, la Regione Siciliana - Assessorato Autonomie Locali – Servizio 4 ho ripartito, nell'ambito dei trasferimenti regionali per l'anno 2022, ex comma 6 dell'art. 8 della Legge Regionale n. 13/2022, ai Comuni che nell'anno 2021 hanno raggiunto la soglia del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti l'importo complessivo previsto per i Comuni siciliani. Nell’anno 2021 Castelvetrano ha raggiunto la soglia dell’80,6% di R.D e così Castelvetrano risulta assegnataria della somma di € 18.919,34.

L’amministrazione Comunale plaude per il prestigioso risultato raggiunto che è frutto dell'impegno costante e quotidiano di tutti i cittadini, della scuola che forma le nuove generazioni alla sana attenzione all'ambiente, dell’ottimo servizio offerto dalla Sager e dalla preziosa attività di supervisione e raccordo del personale della V Direzione del nostro Ente.

Tale risultato porta Castelvetrano dal 370° posto su 390 Comuni con una quota di R.D. del 12,90% al 37° posto su 390 Comuni con una quota di R.D. dell’80,6% nel 2021.