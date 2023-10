Le giornate di Autunno FAI, sabato e domenica a Castelvetrano

di: Redazione - del 2023-10-13

Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano le “Giornate di Autunno” uno degli eventi nazionali in cui il FAI ( Fondo Ambiente italiano), con il patrocinio del Ministero dei beni culturali della Regione siciliana, aprirà al pubblico luoghi speciali che sono solitamente chiusi o poco conosciuti.

Anche a Castelvetrano sabato 14 e domenica 15 si svolgeranno le Giornate FAI di Autunno, con un percorso incentrato sull’importante figura artistica del pittore castelvetranese Gennaro Pardo.

Gli "Apprendisti ciceroni" vi guideranno nella visita delle pregevoli "opere pubbliche" da lui realizzate: il sipario del Teatro Selinus; il dipinto "Vaso di Pandora" nella Sala Consiliare del Comune; il ciclo di affreschi nella chiesa di S. Giovanni Battista; il dipinto "Madonna dei peccatori" nella chiesa di S. Bartolomeo.

Per l'occasione sarà inoltre possibile visitare Casa Errante Parrino, in via Agesilao Milano n. 11. Contributo a partire da 3 euro. I siti saranno aperti dalle ore 9.30 alle 13.00. Visita il sito www.fondoambiente.it