Arriveranno dalla Regione, 200 mila euro per la "pulizia" del porto di Marinella di Selinunte

La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, anche su sollecitazione dell’onorevole Nicola Catania, ha stanziato 200 mila euro per il ripristino della corretta funzionalità del porto di Marinella di Selinunte, borgata marinara di Castelvetrano.

La somma è destinata a lavori urgenti per la bonifica dalla posidonia e per contrastare l'erosione dovuta alle forti piogge. "Si tratta di un intervento di carattere emergenziale - dice l'assessore Aricò - perché l'accumulo cospicuo della posidonia, dovuto alle correnti marine, rischia di rendere impraticabile lo scalo di alaggio e ridurre la profondità, con inevitabili difficoltà per la movimentazione dei pescherecci. Il nostro obiettivo resta quello di realizzare un nuovo porto regionale per Marinella di Selinunte, per dotare il comprensorio di Castelvetrano e del Belice di una infrastruttura importante sia per il settore ittico

che per quello turistico".

Si riparte allora da zero, visto che fu lo stesso allora ex Presidente Nello Musumeci a chiedere al sindaco Enzo Alfano se ci fosse un progetto già “nel cassetto”.E nella immediatezza l’ingegnere Giuseppe Taddeo si preoccupò di inviare agli uffici competenti il progetto( non esecutivo) che era stato redatto a cavallo della legislatura tra il sindaco Gianni Pompeo e Felice Errante, che comprendeva un preliminare del progettista Odile Decq, gli studi sulla fattibilità affidati dall’ingegnere Nino Viviano,indagini altimetrici a cura dell’Università di Messina, oltre ai rilievi batimetrici e i tanti pareri positivi avuti.

Basterebbe partire proprio da lì e accorciare tempi e soldi per il progetto.Se si contano i soldi spesi nei decenni per il porto di Marinella probabilmente se ne potevano fare due di porti. Nelle more anche dell’arrivo della prossima campagna elettorale, si ritorna a parlare di posidonia e dei lavori non completati al porto, tranne la banchina di terra.

Giacomo Russo, in rappresentanza della marineria manifesta la preoccupazione di tutti i pescatori di Marinella e aggiunge: "A Maggio si doveva intervenire con provvedimento di somma urgenza. Adesso ci vorrà tutto un iter burocratico come sempre lentissimo a discapito delle urgenze della marinera, visto che il porto è quasi già intasato. Dove sono andati a finire i soldi per finire i lavori del porto?

La banchina a destra dello scivolo è erosa, la passerella per i disabili non esiste più, i punti luce e di acqua come da progetto non sono stati collocati e anche i fanali d’ingresso del porto non funzionano bene. A nome della delegazione chiederò un incontro urgente alla Regione e gli uffici competenti".

I pescatori chiedono a gran voce che possa tornare a funzionare il distributore di gasolio come c’era prima. Attualmente quest’ultimi sono costretti ad andare a Sciacca che le loro piccole barche per approvvigionarsi ,cinque ore di navigazione tra andata e ritorno.