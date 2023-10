Porto di Selinunte, i pescatori: "Dov'è finito il milione e mezzo per il nuovo porto?"

di: Redazione - del 2023-10-12

I duecento mila euro che serviranno per una soluzione tampone per il porto di Marinella di Selinunte, dovrebbero ormai essere una cosa certa, stante alle dichiarazioni dell'Onorevole Catania e dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. I pescatori di Marinella attendono fin quando non vedranno i lavori avviati ma si pongono domande su quella che è stata la "grande promessa": lo stanziamento di 1,5 milioni per il nuovo porto.

Il portavoce dei pescatori di Marinella, Giacomo Russo dichiara: "Nello scorso mese di maggio in un tavolo tecnic convocato, l'assessore Aricò comunicò la decisione dell'affidamento diretto per i lavori, gli accordi erano questi e vorremmo delle spiegazioni riguardo l'emendamento fatto di un milione e mezzo di euro per il completamento del progetto porto nuovo. Che fine hanno fatto? Stiamo ancora aspettando di essere ricevuti dall' assessore Aricò per questioni legati al progetto del nuovo porto con la presenza del presidente Schifani".

Dello stanziamento del milione e mezzo destinato alla realizzazione del nuovo porto a Marinella da parte della Regione Sicilia ne avevamo parlato mesi fa, leggi l'articolo cliccando QUI .

L'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, proprio oggi, nella nota della delibera dei 200 mila euro fa riferimento al progetto del nuovo porto di Marinella di Selinunte: "Si tratta di un intervento di carattere emergenziale - dice l'assessore Aricò - perché l'accumulo cospicuo della posidonia, dovuto alle correnti marine, rischia di rendere impraticabile lo scalo di alaggio e ridurre la profondità, con inevitabili difficoltà per la movimentazione dei pescherecci.

Il nostro obiettivo resta quello di realizzare un nuovo porto regionale per Marinella di Selinunte, per dotare il comprensorio di Castelvetrano e del Belice di una infrastruttura importante sia per il settore ittico che per quello turistico".

I pescatori di Marinella chiedono che fine ha fatto il milione e mezzo di euro destinato ad un nuovo porticciolo di Marinella di Selinunte, perchè dalle parole dell'Assessore non sembra ancora disposto alcun somma rivolta alla realizzazione del nuovo porto.