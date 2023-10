Castelvetrano, tenta il suicidio, donna salvata dall'intervento dei carabinieri

di: Redazione - del 2023-10-12

Un tentativo di farla finita ma grazie all'intervento dei carabinieri, una donna castelvetranese di 57 anni è tornata sui suoi passi. Stamattina da una abitazione una donna, classe 1966, ha minacciato di suicidarsi. I vicini di casa allertati dai movimenti e dai gesti della donna, hanno segnalato il fatto ai carabinieri che prontamente sono intervenuti, dissuadendo la persona dal compiere l'insano gesto.

Come da protocollo, la donna è stata traportata in ospedale e non ci sono motivi attualmente di preoccupazione anche se si tratta di una persona che sta male, affetta da forte depressione.