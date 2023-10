Expòcasa Alcamo, tutto pronto per l'evento 2023 da oggi fino a domenica 15 ottobre

del 2023-10-13

Poche ore all’apertura della seconda edizione di Expocasa Alcamo, la fiera dedicata al mondo casa che verrà inaugurata oggi venerdì 13 ottobre e sarà visitabile fino alle 22.00 di domenica 15 ottobre.

Quest’anno la fiera è adibita negli spazi della Cittadella dei Giovani in Via Ugo Foscolo 1 e sarà possibile visitare gli stand espositivi di diverse aziende del territorio che operano nei più svariati ambiti legati alla casa.

Da quello edile a quello degli impianti con varie soluzioni e uno specifico focus sul fotovoltaico, alle rifiniture con le ceramiche, i marmi e i sanitari. L’arredo interno ed esterno con gli infissi, le pergole e le porte per poi continuare con le cucine, divani e tendaggi.

Oltre agli spazi espositivi ci saranno dei talk di approfondimento con professionisti che operano nel mondo casa: tra le giornate di sabato e domenica sono previsti 4 appuntamenti insieme a due studi di ingegneria e architettura, 3V Studio e Studio Innesti, un amministratore condominiale e la Banca Don Rizzo che aiuterà a capire come muoversi con le richieste dei mutui.

C’è spazio anche per l’intrattenimento con un aperitivo di benvenuto che verrà offerto ai visitatori, la musica a cura di Radiolivenonlive e uno spazio di animazione e gonfiabili per i bambini a cura di Frappè Animazione. Un’occasione unica per incontrare in un unico luogo diverse aziende, schiarirsi le idee sulla costruzione o ristrutturazione della propria casa e trascorrere una piacevole giornata.

Il dettaglio del programma è consultabile sulle pagine Facebook e Instagram della fiera Expocasa Alcamo.