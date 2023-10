Folgore, exploit esterno. Il Commento e le Pagelle

di: Redazione - del 2023-10-16

Primo sigillo esterno della Folgore che s'impone sull'ostico terreno di Casteldaccia grazie ad una prova maiuscola del collettivo. Nonostante le assenze di Chieffo e di Achour, schierato solo nel secondo tempo, i rossoneri tornano con un successo portandosi al terzo posto in classifica con 12 punti dopo le prime 6 giornate di campionato.

Primo tempo equilibrato quello di ieri, chiuso in vantaggio grazie al goal di Antonio Altieri che dopo una pregevole azione personale di Galluzzo ha avuto la freddezza di fintare il portiere in uscita depositando in goal la sfera. La ripresa si apre con i locali che si riversano subito nella metà campo folgorina, e in una azione molto concitata, trovano il rigore, concesso con tanta benevolenza dall'arbitro Canicattì di Agrigento.

Dopo il pareggio a "freddo" la Folgore ritrova la giusta verve ed azione su azione crea pericoli ed al 70esimo trova con Bottari, dopo un'azione corale, il vantaggio che diventerà definitivo. Con 5 under in campo dall'inizio alla fine la Folgore torna con un sorriso grande e con l'imbattibilità mantenuta. E domenica al Marino sarà in scena la gara tanto attesa contro lo Sciacca.

LE PAGELLE ROSSONERE

PIZZOLATO 7: non è chiamato agli straordinari ma il suo intervento al 90esimo è importante per difendere il prezioso vantaggio. Solo due goal subiti in 6 gare, uno su calcio di rigore, è eloquente che la forza di questa squadra è il reparto in cui il capitano è sempre PROTAGONISTA.

FUMUSO 6,5: torna titolare dopo la gara contro il Mazara, il giovane difensore è chiamato a difendere il reparto orfano di Chieffo ed alla fine la sua partita è di buon livello. ATTENTO.

GIUFFRIDA 6,5: gli avanti avversari sono ben messi, Monti su tutti, è un calciatore che mette allarme. Il centrale rossonero non annaspa mai cercando di controbattere con mestiere le avvisaglie dei locali. DISINVOLTO.

MONTORI 6: preciso quando deve mandar via i pericoli ma senza troppi fronzoli, come mancino da braccetto a destra non male, la sua prestazione non ha eccessi. TRANQUILLO.

BOTTARI 7: gioca nel mezzo di un centrocampo che lo supporta molto di più rispetto a sette giorni fa. Il vantaggio è merito della sua voglia di seguire l'azione. Il giocatore, nonostante qualche prestazione non consona, è un LEADER.

TARANTINO 6,5: buonissima gara per l'esterno under di sinistra rossonero, dopo la prestazione opaca contro il Marineo, ne sfodera una ai livelli abituali. CERTEZZA.

LUPO 7: l'under castelvetranese è subito pronto alla manovra, non si nasconde anzi cerca di farsi trovare sempre nel vivo. Partecipa all'azione del vantaggio rossonero. PREGEVOLE.

ALTIERI 7: fino al vantaggio si era visto poco per via del suo lavoro in mediana più dedito al sacrificio. Poi l'assist di Galluzzo, ed il vantaggio che porta la sua firma di tecnica personale. GLACIALE.

FOFANA 7: sfiora il goal un paio di volte, ne segna uno, annullato con enormi dubbi, lotta e protegge, recupera ed allarga soprattutto nella ripresa. La migliore gara in trasferta per Saybo. LOTTA

GALLUZZO 7: ha il merito di "sbloccare" la gara per l'assist ad Altieri che vale il prezzo del biglietto. Lui in quel ruolo ed in quella parte di campo ha pochi rivali. ESPERIENZA.

MURANIA 6,5: si sacrifica molto in avanti, torna sulla corsie di sinistra ad aiutare i compagni. Con un pizzico di altruismo di qualche compagno poteva far goal. Sta bene atleticamente e questo è già un ottimo segnale. IMPORTANTE.

ACHOUR 6,5 malconcio gioca nel secondo tempo ed in mezzo al campo da una grande mano di aiuto a Bottari e compagni. PREZIOSO.

BARGIONE 6,5: si mette subito in mostra con un paio di giocate che ne confermano le doti tecniche ed atletiche. VOGLIA.

TOMASINO 6: minuti importanti nel momento clou del match quando bisogna mantenere il vantaggio. PRONTO.

ALL. COLOMBO 7,5: le assenze potrebbero metterlo a disagio. Ha fiducia nel suo gruppo e quando opera i cambi alla fine, per l'ennesima volta, ha ragione. OSSERVATORE